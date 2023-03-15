مستشفى الملك فهد بجدة يحتفي باليوم العالمي للكلى

وأوضح المنظّمون أن هذه الفعالية تشمل: فحص السكر، وتثقيفًا عامًّا عن التغذية، وتعريفًا بأسباب الفشل الكلوي، وشرح طرق علاج الفشل الكلوي، ومنها شرح عن الزراعة والغسيل بأنواعه، إضافة إلى ركن الوقاية من أمراض الكلى.