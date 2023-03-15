مستشفى الملك فهد بجدة يحتفي باليوم العالمي للكلى

نظّم مستشفى الملك فهد بجدة فعالية عن أمراض الكلى، بمناسبة اليوم العالمي للكلى، بمشاركة عدد من الإدارات والأقسام بالمستشفى.
وقد أقيمت الفعالية في صالة الاحتفالات بمستشفى الملك فهد، برعايةٍ وتدشين من المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد باجبير.
وأوضح المنظّمون أن هذه الفعالية تشمل: فحص السكر، وتثقيفًا عامًّا عن التغذية، وتعريفًا بأسباب الفشل الكلوي، وشرح طرق علاج الفشل الكلوي، ومنها شرح عن الزراعة والغسيل بأنواعه، إضافة إلى ركن الوقاية من أمراض الكلى.
إلى ذلك أقيمت خلال الفعالية أيضًا الأركان التوعوية التي احتوت على المجسمات التوعوية، والبروشورات والملصقات الخاصة عن أمراض الكلى، واليوم العالمي للكلى، وتحت إشراف اختصاصيّين بأمراض الكلى.
وقد حضر الفعاليةَ عددٌ كبيرٌ من المراجعين والمرضى من مختلف شرائح المجتمع بمحافظة جدة.