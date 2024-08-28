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"آل الشيخ" عن بيع التذاكر بالسوق السوداء: نحن مستهدفون.. والمتلاعبون من خارج السعودية من دول محددة ولدينا معلوماتهم
قال إنهم يحاولون "لخبطة" بعض الفعاليات وخداع الزبائن.. وثقافة إعادة البيع مسموحة
قال رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: "نحن مستهدفون في المملكة"، مشيراً إلى كشف المتلاعبين في بيع التذاكر بالسوق السوداء، مؤكداً "أنهم من خارج السعودية، ومن دول محددة ولدينا كل أرقامهم ومعلوماتهم".
جاء ذلك خلال مؤتمر موسم الرياض الذي انطلق في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، ورداً على سؤال حول التلاعب في بيع التذاكر بالسوق السوداء.
وقال "آل الشيخ" إن المتلاعبين يحاولون لخبطة بعض الفعاليات وخداع الزبائن، لافتاً إلى أن ثقافة إعادة البيع مسموحة، وهي مجال أعمال في العالم كله".
وأكد "آل الشيخ" على أهمية شراء تذاكر فعاليات الموسم من موقع وتطبيق ويبوك؛ لضمان تحمله المسؤولية في حال حدوث أي خطأ أو مشكلة.