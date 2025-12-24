مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء يسـتأصل ورماً في القولون بطول 6 سم سبب الكثير من المضاعفات الحادة لثلاثينية

والذي أضاف بأن المراجعة وصلت وحدة الطوارئ بالمستشفى، تشكو من الألم الشديد والمتكرر في منطقة البطن مع حدوث إنتفاخ، وعلى الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية والتي شملت التصوير المقطعي (C.T. Scan) والتحاليل المخبرية. موضحاً أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم بطول 6 سم، متمركز في القولون، وهو عبارة عن كتلة دهنية، نتج عنها تداخل في الأمعاء. مشيراً أن حالة المراجعة تُعد من الحالات النادرة، وعقب دراسة الفريق الطبي لكامل نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية بالتدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات.