مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء يسـتأصل ورماً في القولون بطول 6 سم سبب الكثير من المضاعفات الحادة لثلاثينية

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، من إجراء عملية جراحية لإستئصال ورم كبير في القولون، وذلك لمراجعة تبلغ من العمر 36 عاماً، سبب لها آلاماً شديدة وضغطاً وإنتفاخ في منطقة البطن. ذكر ذلك الدكتور بشار جابر استشاري الجراحة العامة رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية في جراحة القولون والمستقيم.
والذي أضاف بأن المراجعة وصلت وحدة الطوارئ بالمستشفى، تشكو من الألم الشديد والمتكرر في منطقة البطن مع حدوث إنتفاخ، وعلى الفور تم إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية والتي شملت التصوير المقطعي (C.T. Scan) والتحاليل المخبرية. موضحاً أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم بطول 6 سم، متمركز في القولون، وهو عبارة عن كتلة دهنية، نتج عنها تداخل في الأمعاء. مشيراً أن حالة المراجعة تُعد من الحالات النادرة، وعقب دراسة الفريق الطبي لكامل نتائج الفحوصات، تم وضع خطة علاجية بالتدخل الجراحي العاجل، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات.
وقال الدكتور بشار أنه بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، أخضعت لعملية جراحية، تم فيها إدخال المنظار بواسطة 4 فتحات صغيرة بالبطن للوصول إلى مكان الورم، حيث تم استئصاله بالكامل مع الجزء المصاب من القولون، وذلك من خلال التدخل الجراحي المحدود (Minimal Invasive)، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم، مع وضعها تحت الملاحظة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور بشار أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ تبين تحسن حالتها الصحية ومؤشراتها الحيوية، وإنتهت لديها كافة الأعراض السابق ذكرها، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن قسم الجراحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، يضم طاقماً طبياً من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العلمية العالية، والخبرات المتميزة في تشخيص وعلاج مختلف الحالات الجراحية الاعتيادية والدقيقة، إضافة إلى أن غرف العمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.