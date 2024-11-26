أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 515 طالبًا من جامعة الأمير سلطان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج 515 طالبًا من الدفعة الحادية والعشرين من حملة البكالوريوس، والدفعة السادسة عشرة من حملة الماجستير في جامعة الأمير سلطان، وذلك بمقر الجامعة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، وعدد من مسؤولي الجامعة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، عن سعادته بمشاركة أبنائه وبناته طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان فرحتهم، منوهًا سموه بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.
وقال سموه: أنا سعيد بما وصلت له الجامعة من إنجازات، ووطننا يزخر بالكثير من الجامعات التي تعد معاقل للعلم في جميع المجالات، وهذه الإنجازات تحققت بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وهنأ سموه الخريجين والخريجات بهذا الإنجاز، سائلًا الله لهم التوفيق في خدمة الدين والملك والوطن.
وابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شهد سموه مسيرة الخريجين من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير.
عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار وتعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية تتناغم وتتفاعل مع طموحات الوطن وتطلعاته المستقبلية من خلال ربط برامج الجامعات برؤية المملكة 2030 .
وثمّن الدكتور اليماني، لسمو أمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معربًا عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة، مقدمًا التهنئة للخريجين بهذه المناسبة.
ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مسيرة جامعة الأمير سلطان منذ التأسيس.
عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمّنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وفي ختام الحفل تسلّم سمو أمير منطقة الرياض، هدية تذكارية من رئيس الجامعة.