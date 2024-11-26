أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 515 طالبًا من جامعة الأمير سلطان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج 515 طالبًا من الدفعة الحادية والعشرين من حملة البكالوريوس، والدفعة السادسة عشرة من حملة الماجستير في جامعة الأمير سلطان، وذلك بمقر الجامعة.