مركز فن التقنية لصيانة السيارات يقدّم عروضاً مُميزة ومنافسة في مدينة الرياض

المركز يشمل جميع أقسام الصيانة (قسم الميكانيكا - قسم الكهرباء - قسم السمكرة - قسم العضلات - قسم التكييف - قسم الجيرات - قسم ميزان هيدروليك)، ويقدم المركز حلولاً لكل مَن يبحث عن مشكلات السيارات وأعطالها كمشكلات استهلاك الوقود، و"التفتفة"، وضعف العزم، والدخان الاسود، إضافة الى مشكلات البرمجة، ويتوافر لديهم وزن المساعدات الهيدروليك بأحدث الأجهزة، وللاطلاع على العروض المقدَّمة على حسابهم في منصة "إكس" @fn_altqnyh وعلى منصة "تيك توك" و"سناب شات" من خلال المقاطع المثبتة.