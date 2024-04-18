"تعليم جازان" يحقّق 9 تصانيف متقدّمة على مستوى مواهب الوطن العربي

وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، قد أعلنتا عن نتائج الدورة الحالية من مبادرة "الموهوبون العرب"، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين؛ للمساهمة في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.