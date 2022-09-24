مسيرة بحرية وأوبريت و"ذا لاين" حاضر.. مشاهد من احتفاء ينبع بيوم الوطن

احتفلت محافظة ينبع، أمس الجمعة، باليوم الوطني عبر عدد من الفعاليات بشرم ينبع والمنطقة التاريخية وينبع النخل؛ وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ووكيل المحافظة، وعدد من المسؤولين والأهالي وجمع غفير من المواطنين.
وأقيمت بشرم ينبع مسيرة بحرية بمشاركة 76 قاربًا و25 دبابًا بحريًا؛ حيث اكتست جميع القوارب باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني وتخلل ذلك تقديم عديدٍ من الفنون الشعبية والأناشيد الوطنية، كما أقام نادي الصقار في المنطقة التاريخية بينبع معرضًا للصقور ضم عددًا من الأقسام، ومنها: قسم الصقور الحية والمحنطة، وقسم أدوات تدريب وصيد الصقور، والقسم الطبي للصقور، وقسم التصوير مع الصقور، حيث شهدت المنطقة التاريخية أعدادًا كبيرة من المواطنين مبتهجين بيوم الوطن.
وشهدت ينبع النخل احتفالاً بهذه المناسبة في مركز الاحتفالات؛ حيث تضمنت عديداً من الفعاليات، منها: الفنون الشعبية، ومسابقات، وهدايا، وأوبريت، وشخصيات كرتونية، والفريق المضيء، وعرض البالونات، وعروض الإضاءة.
كما توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ٩٢ لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيّب الله ثراه، وذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيراً عن هذه المناسبة العزيزة على القلوب.
وتضمنت التجهيزات عديداً من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور، اضافة الى الفعاليات المقامة بالواجهة البحرية التي يتخللها عديدٌ من العروض المقامة بالمسرح المفتوح التي تضم أوبريت "هي لنا دار" وعرض "الفلاي بورد" بمنطقة السباحة والأنشطة الأخرى المختلفة، كما تزيّنت شوارع وميادين ينبع الصناعية بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن هذه المناسبة.
وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد، تمّ عمل لوحة جمالية لتهنئة زوّار وقاطني مدينة ينبع الصناعية تحمل رسومات عن المشروع الطموح "ذا لاين" بمناسبة اليوم الوطني.