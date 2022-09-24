مسيرة بحرية وأوبريت و"ذا لاين" حاضر.. مشاهد من احتفاء ينبع بيوم الوطن

وأقيمت بشرم ينبع مسيرة بحرية بمشاركة 76 قاربًا و25 دبابًا بحريًا؛ حيث اكتست جميع القوارب باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني وتخلل ذلك تقديم عديدٍ من الفنون الشعبية والأناشيد الوطنية، كما أقام نادي الصقار في المنطقة التاريخية بينبع معرضًا للصقور ضم عددًا من الأقسام، ومنها: قسم الصقور الحية والمحنطة، وقسم أدوات تدريب وصيد الصقور، والقسم الطبي للصقور، وقسم التصوير مع الصقور، حيث شهدت المنطقة التاريخية أعدادًا كبيرة من المواطنين مبتهجين بيوم الوطن.