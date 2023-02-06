كيف نتعامل مع مريض ألزهايمر؟.. تجربتان ونصائح: تقبلوا مرضاكم

وعن سبل الوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر نصحت بالمحافظة على الحياة الصحية بالتدريج خطوة بخطوة، حتى تصبح جزءًا من يومنا، وممارسة ألعاب الذاكرة الموجودة على الإنترنت، واستخدام اليد اليسرى في حال اعتمادي على اليمنى لتحريك الجانب الآخر من المخ، ونوهت بالجمعية التي أنشأت جروبًا خاصًّا لذوي مرضى ألزهايمر في الواتساب لمشاركة التجارب والمشاعر.