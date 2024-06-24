21.8 مليار قيمة التمويلات المضمونة لـ"مكة المكرّمة" والمدينة المنوّرة لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر "كفالة"

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، عن أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" في منطقة مكة المكرّمة بلغ أكثر من 4700 منشأة صغيرة ومتوسطة، حيث أصدر لها أكثر من 12,200 ضمان تمويلي في منطقة مكة المكرّمة، بقيمة تمويل تجاوزت 19.5 مليار ريال، وقيمة ضمانات تمويلية أكثر من 14.1 مليار ريال منذ بداية البرنامج عام 2006م حتى الربع الأول من 2024م.