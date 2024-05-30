شاهد.. تداول فيديو لتفاعل "أمير تبوك" مع طفلة طلبت تصوير "سيلفي"

ودائمًا ما يشارك الأمير فهد بن سلطان لحظات الفرح مع أبناء المنطقة بالتقاط الصور والحديث معهم في جميع مناسبات التخرج والأعياد حيث شهد الحفل أمس التقاط عددٍ من الصور.