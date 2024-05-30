محليات
شاهد.. تداول فيديو لتفاعل "أمير تبوك" مع طفلة طلبت تصوير "سيلفي"
قال: فخور جدًا بأبنائي وبناتي واعتبرهم أغلى شيء عندي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تفاعل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مع طفلة أثناء التقاطها صورة سيلفي، وذلك أثناء رعايته أمس حفل تخرج الطلاب بجامعة تبوك.
ودائمًا ما يشارك الأمير فهد بن سلطان لحظات الفرح مع أبناء المنطقة بالتقاط الصور والحديث معهم في جميع مناسبات التخرج والأعياد حيث شهد الحفل أمس التقاط عددٍ من الصور.
وكان أمير تبوك رعى مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة تبوك، بمدينة الملك خالد الرياضية.
وصرّح قائلاً: "نبارك للوطن ولقيادته بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي تخرج هذه الكوكبة من أبناء وبنات الوطن"، وأضاف: "فخور جدًا بأبنائي وبناتي الذين أعتبر أنهم أغلى شيء عندي".