الطائف تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأضاف: أن الشبكة تسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم، والحد من المخاطر التي تصاحب هطول الأمطار وتدفق السيول في مجاري الأودية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًّا على تنفيذ مشروعات جديدة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي؛ لتوسيع نطاق خدمات الشبكة القائمة.