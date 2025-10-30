محليات
انطلاق مناورات تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي" بمشاركة القوات الجوية السعودية
يُقام في دولة الإمارات بمشاركة دول شقيقة وصديقة لتعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات
انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي ATLC-35" بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، إلى جانب قوات من دول شقيقة وصديقة.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز مستوى الجاهزية العملياتية واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، بما يسهم في تطوير التكتيكات والإجراءات القتالية ورفع كفاءة الأداء في أساليب القتال الجوي الحديثة.
ويأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري والتنسيق الميداني بين القوات الجوية والدفاع الجوي في الدول المشاركة، وبما يعكس حرص المملكة على تطوير قدراتها الدفاعية والعملياتية، وترسيخ مبادئ العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي مع الدول الصديقة والشقيقة.