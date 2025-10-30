انطلاق مناورات تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي" بمشاركة القوات الجوية السعودية

وتهدف المشاركة إلى تعزيز مستوى الجاهزية العملياتية واكتساب الخبرات للأطقم الجوية والفنية والمساندة، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في قيادة الحملات والمهام الجوية مع القوات المشاركة، بما يسهم في تطوير التكتيكات والإجراءات القتالية ورفع كفاءة الأداء في أساليب القتال الجوي الحديثة.