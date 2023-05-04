"هنقرستيشن" يحقق قفزة غير مسبوقة في صافي الأرباح والإيرادات

وعلاوة على ذلك، أشارت بيانات للهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 عامًا فأكثر) للإنترنت في 2022 إلى 94.3 %، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية عن 2021، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا 97.7 %، وكل هذه عوامل تدعم نمو القطاع.