"هنقرستيشن" يحقق قفزة غير مسبوقة في صافي الأرباح والإيرادات

وسع تطبيق "هنقرستيشن" حصته من سوق توصيل الطلبات في المملكة، حيث يعد أكبر تطبيقات التوصيل في البلاد من حيث الخدمات المقدمة أو عدد العملاء، أو حتى النتائج المالية، مما يعكس كفاءته المالية والإدارية.
وحقق التطبيق قفزة غير مسبوقة في صافي الأرباح، حيث صعدت خلال 2022 بنحو 306 %، محققًا 184 مليون ريال، بعد مضاعفتها 3 مرات مقارنة مع عام 2021 والبالغ أرباحه 45 مليون ريال.
كما ارتفعت إيرادات "هنقرستيشن" خلال 2022 بنسبة 36 %، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، لتصل إلى 2.45 مليار ريال، مقارنة مع 1.8 مليار ريال في عام 2021، ما يجعله أكبر التطبيقات في المملكة.
وحصلت ثلاثة تطبيقات، يتصدرها "هنقرستيشن"، على ما يتراوح بين 85 و90 % من سوق توصيل الطعام عبر التطبيقات في المملكة خلال 2021، وفق دراسات متخصصة.
وتوقعت دراسة لشركة أوشن إكس، المتخصصة في المجال، أن يصل حجم سوق توصيل الطعام في المملكة العام الحالي إلى 16.2 مليار ريال كقيمة إجمالية للبضائع.
وتدفع عوامل عدة قطاع تطبيقات التوصيل إلى النمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة، منها وجوده في أكبر دول الخليج سكانيًا أو الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل إنفاق المستهلكين 120.6 مليار ريال في مارس الماضي كأكبر قيمة مسجلة تاريخيًا، مما سيجعل تطبيق "هنقرستيشن" أكبر المستفيدين لاستحواذه على الحصة الأكبر من السوق.
كما ذكرت دراسة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن متوسط الإنفاق الشهري للفرد على التوصيل (قيمة الطلب ورسوم التوصيل)، بلغ 256 ريالاً للفرد خلال عام 2021، مما يؤكد ضخامة القطاع ومستقبله الواعد والاستفادة المتوقعة للتطبيقات من هذا النمو، خصوصًا الكبرى منها بفضل حصتها السوقية الأكبر.
وعلاوة على ذلك، أشارت بيانات للهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 عامًا فأكثر) للإنترنت في 2022 إلى 94.3 %، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية عن 2021، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا 97.7 %، وكل هذه عوامل تدعم نمو القطاع.