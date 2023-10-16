محليات

جازان.. "دوريات المجاهدين" تطيح بمخالف حاول تهريب 100 كلجم من القات المخدر

اتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل لجهة الاختصاص
جازان.. "دوريات المجاهدين" تطيح بمخالف حاول تهريب 100 كلجم من القات المخدر

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لمحاولته تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالَج بسرية تامة.

جازان
القات المخدر
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

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