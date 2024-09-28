مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة شابّ من مضاعفات السمنة المفرطة

وقال "د. فراس الرواشدة" استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج: إن الحالة راجعت المستشفى مشتكيًا من عدم القدرة على التحرك والتنفس بشكل طبيعي، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية السيئة، كالقلق والاكتئاب. وقد أُخضع لعدة فحوصات دقيقة كقياس القدرات التنفسية، والأداء الوظيفي للرئتين، واختبارات للتحقق من قدرته على تحمل الأدوية المستخدمة للتخدير، والحدّ من فرص تعرضه لأي مضاعفات. ومن ثم أجريت له عملية تكميم معدة عبر المنظار، استمرّت نحو "40" دقيقة، ومضت وفقًا للخطة العلاجية، ودون أية مضاعفات ولله الحمد. وخرج المريض إلى منزله بعد أن أمضى يومًا واحدًا قيد التنويم والرعاية الطبية الحثيثة.