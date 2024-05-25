قانوني يحذر المستثمرين: ليس هناك ضمان لرأس المال في التجارة

وأشار "آل غالب" إلى أن نظام المعاملات المدنية من خلال المادة الـ535 أوضح عدم جواز إعفاء أي شريك من الخسارة إلا أن تفشي هذه الحالات مستمر وسيستمر؛ لخوف بعض المساهمين في رأس المال، وفن الاحتيال عند البعض، والجهل بما أقرته الشريعة الإسلامية والنظام. ويقع المساهم في هذا الفخ بعد تقديم المضارب له الورقة التجارية التي تضمن رأس ماله؛ ليوهم المساهم بأنه سَلِم من الخسارة، ولكن يصدم بعد ذلك بإلغاء الورقة التجارية التي سلمت له لضمان رأس ماله عن طريق النظام.