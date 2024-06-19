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"الفحص الدوري للسيارات": حجز المواعيد للفحص الفني الدوري لا تتطلب الدفع الإلكتروني المسبق
حذرت من الأفراد أو الحسابات والمنصات الوهمية التي تدّعي قدرتها على تقديم خدماتها بمقابل مالي
قالت شركة الفحص الدوري للسيارات، اليوم: إن خدمة حجز المواعيد للفحص الفني الدوري لا تتطلب الدفع الإلكتروني المسبق في المرحلة الحالية.
وقالت الشركة: نحذر من التعامل مع الأفراد أو الحسابات والمنصات الوهمية التي تدّعي قدرتها على تقديم خدماتها بمقابل مالي.
وأضافت "الفحص الدوري للسيارات": جميع خدماتنا تقدّم من خلال منصة وتطبيق (سلامة المركبات) الرسمية.