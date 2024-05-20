حجاج باكستان يثمنون للسعودية جهودها لتسهيل حجهم عبر مبادرة "طريق مكة"

أعرب حجاج باكستان عن سعادتهم وهم ينجزون إجراءات سفرهم من مطار إسلام آباد الدولي لأداء فريضة الحج، حيث تواصل مبادرة "طريق مكة" أعمالها في صالة المبادرة بالمطار لخدمة ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان الإسلامية، من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1445هـ.
وتبذل الطاقات البشرية والفنية السعودية سائر جهودها من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج، في سبع دول، منها باكستان بهدف تسهيل إجراءات سفر الحجاج الباكستانيين إلى المملكة بكل يُسر وسهولة.
ووجدت المبادرة كل الترحيب والإشادة من ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان الإسلامية، الذين ثمنوا ما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد إتمام فريضة الحج.
وتهدف مبادرة طريق مكة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.