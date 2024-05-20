حجاج باكستان يثمنون للسعودية جهودها لتسهيل حجهم عبر مبادرة "طريق مكة"

ووجدت المبادرة كل الترحيب والإشادة من ضيوف الرحمن في جمهورية باكستان الإسلامية، الذين ثمنوا ما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد إتمام فريضة الحج.