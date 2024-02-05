"خالد بن سلمان" يبحث التعاون في المجال الدفاعي مع رئيس الأركان الجزائري

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق الأول السعيد شنقريحة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون في المجال الدفاعي، وناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب الجزائري سفير جمهورية الجزائر لدى السعودية شريف وليد، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء بلقاسم حسنات، ورئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء إسماعيل صديقي، ومدير الدراسات لأركان الجيش الوطني الشعبي العميد أمخوخ خالد، والملحق العسكري لدى السعودية العقيد رزايقية علي.