"التعاون الإسلامي" توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية

ويتولى الجانبان -بموجب هذه المذكرة- تنفيذ ودعم مشاريع وبرامج مشتركة، من شأنها تعزيز التفاعل بين المنظمات العلمية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، بما في ذلك تدريب الطلاب، ومشاريع تعليمية وبحثية مشتركة في كل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية.