أمير الباحة يعلن إنشاء "مجلس الأعمال الاستثماري" ويستعرض 110 فرصة واعدة أمام قطاع الأعمال

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم بمقر اتحاد الغرف السعودية، بقطاع الأعمال السعودي، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، ورؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال الأجنبية وممثلي الشركات.
وأكد سموه أن الباحة وجهة استثمارية مميزة بفرصها الواعدة ومحفزاتها الجاذبة، معلنًا عن إنشاء أول مجلس من نوعه تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية تحت مسمى "مجلس الأعمال الاستثماري" بمنطقة الباحة.
وأشار سموه إلى أن المملكة تشهد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – نهضة تنموية شاملة وحراكًا اقتصاديًا واستثماريًا واسعًا، انطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن منطقة الباحة تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا وفق رؤية واضحة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الفرص الاستثمارية، مستندةً إلى ما تتميز به من مقومات طبيعية وزراعية وسياحية وثقافية وغيرها، لافتًا إلى أن الباحة مقبلة على طفرة استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات.
وأوضح سموه أن اللقاء مع رجال الأعمال يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وتسليط الضوء على مبادرة منتدى الباحة للاستثمار 2026، والرد على استفسارات المستثمرين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إن لقاء سمو أمير منطقة الباحة يُعد رسالة دعم وتقدير من سموه لدور القطاع الخاص في بناء اقتصاد متنوع وقوي، مشيرًا إلى أن منطقة الباحة اليوم تتألق بثمار التنمية، وتنهض بفرصها الواعدة بدعم لا محدود ورؤية ثاقبة من أميرها. وأكد أنها أضحت موطنًا للفرص الاقتصادية ووجهة سياحية واستثمارية تفتح ذراعيها للمستثمرين من الداخل والخارج، وأن الفرص الاستثمارية والسياحية في الباحة باتت محل اهتمام المستثمرين، ثقة بها وإيمانًا بقدراتها العالية.
وخلال اللقاء، قدّم المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة عرضًا تناول المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية بالمنطقة، شملت الموقع الاستراتيجي، والطبيعة الخلابة، والقرى التراثية، والمتاحف، والغابات، والمتنزهات، إلى جانب المناخ المثالي، والتربة الخصبة، وتوفر المياه.
وسلط العرض الضوء على القطاعات المستهدفة، وتشمل الزراعة والسياحة والتجزئة والتقنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى جعل الباحة وجهة سياحية على مدار العام عبر أربعة عناصر: الاستشفاء، والطبيعة، والرياضة، والثقافة. كما تسعى لتعزيز الاستثمار الزراعي في ستة مجالات هي: القهوة، والفواكه والخضروات، والعسل، والدواجن، والأعلاف والحبوب، والمواشي.
ويعمل المكتب على 10 مشاريع لتحفيز الاستثمار في الباحة، بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات ريال، تُركز على قطاعي السياحة والزراعة. وتبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية السياحية 11.3 مليار ريال، فيما تصل قيمة المحفظة الزراعية والحيوانية إلى أكثر من 820 مليون ريال.
وقد حدد المكتب 110 فرص استثمارية في منطقة الباحة باستثمارات تقدّر بنحو 12 مليار ريال، منها 90 فرصة في القطاع السياحي، و20 في القطاع الزراعي، إلى جانب 30 فرصة كبرى ذات أولوية. كما شملت الحوافز 25 حافزًا للاستثمار السياحي، و23 للزراعي، وقد تمت مواءمة تلك الفرص مع الجهات المعنية، كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ومبادرة "استثمر في السعودية".
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع أمراء المناطق وأصحاب المعالي والمسؤولين الحكوميين، بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة، ومناقشة المستجدات الاقتصادية، واستعراض أبرز الفرص، إلى جانب الاستماع إلى مرئيات ومقترحات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.