أمير الباحة يعلن إنشاء "مجلس الأعمال الاستثماري" ويستعرض 110 فرصة واعدة أمام قطاع الأعمال

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، إن لقاء سمو أمير منطقة الباحة يُعد رسالة دعم وتقدير من سموه لدور القطاع الخاص في بناء اقتصاد متنوع وقوي، مشيرًا إلى أن منطقة الباحة اليوم تتألق بثمار التنمية، وتنهض بفرصها الواعدة بدعم لا محدود ورؤية ثاقبة من أميرها. وأكد أنها أضحت موطنًا للفرص الاقتصادية ووجهة سياحية واستثمارية تفتح ذراعيها للمستثمرين من الداخل والخارج، وأن الفرص الاستثمارية والسياحية في الباحة باتت محل اهتمام المستثمرين، ثقة بها وإيمانًا بقدراتها العالية.