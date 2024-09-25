بلغت 25.4 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بـ 19.2% في يوليو 2024م

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يوليو عام 2024م، حيث بلغت 94.5 مليار ريال، مقابل 92.6 مليار ريال خلال شهر يوليو عام 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة (2.1%).