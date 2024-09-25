بلغت 25.4 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بـ 19.2% في يوليو 2024م

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يوليو عام 2024م، حيث بلغت 94.5 مليار ريال، مقابل 92.6 مليار ريال خلال شهر يوليو عام 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة (2.1%).
وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر يوليو 2024م قد بلغت 69.1 مليار ريال، مقابل 71.3 مليار خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريال، وبنسبة (3.1%).
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2024م 25.4 مليار ريال، مقابل 21.3 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 4.1 مليارات ريال، بنسبة (19.2%).
وبلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر يوليو 2024م 75.2 مليار ريال، مقابل 66.8 مليارات ريال خلال شهر يوليو 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 8.4 مليار ريال، وبنسبة (12.6%).