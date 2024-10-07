نادي الصقور السعودي واتحاد الهجن يوقعان مذكرة تفاهم لإبراز الموروث الثقافي للمملكة

وقّع نادي الصقور السعودي والاتحاد السعودي للهجن، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للمملكة، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بالصقور والهجن.
وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبد العزيز الشميسي، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود بن سليمان البلوي، بحضور عددٍ من مسؤولي النادي والاتحاد، وذلك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يُقام بمقر النادي في مَلهم بمدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، من أبرزها تعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين للحفاظ على الموروث الثقافي، وتطوير بيئة مثالية تدعم الأنشطة ذات العلاقة بالصقور والهجن، إضافة إلى جذب المستثمرين المهتمين بهذه المجالات، إلى جانب تنظيم الفعاليّات المشتركة، التي تُسهم في تعزيز مكانة المملكة في إرث الصقور والهجن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتضمنت المذكرة عددًا من البنود؛ التي تحقق التعاون الفعّال في تنظيم المعارض والمهرجانات داخل المملكة وخارجها التي تُسهم في إبراز هذا التراث، مثل تجربة ركوب الهجن وتجربة الصيد بالصقور، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة؛ لتعزيز الجهود البحثية وتطوير الأنشطة المشتركة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.