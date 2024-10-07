نادي الصقور السعودي واتحاد الهجن يوقعان مذكرة تفاهم لإبراز الموروث الثقافي للمملكة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، من أبرزها تعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين للحفاظ على الموروث الثقافي، وتطوير بيئة مثالية تدعم الأنشطة ذات العلاقة بالصقور والهجن، إضافة إلى جذب المستثمرين المهتمين بهذه المجالات، إلى جانب تنظيم الفعاليّات المشتركة، التي تُسهم في تعزيز مكانة المملكة في إرث الصقور والهجن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.