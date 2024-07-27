"الأرصاد" يُصدر تنبيهين لمنطقة عسير.. أمطار ورياح شديدة السرعة على عدة محافظات

وتفصيلًا، قال المركز إن محافظات: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل) يُتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية بداية من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 اليوم السبت.