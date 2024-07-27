"الأرصاد" يُصدر تنبيهين لمنطقة عسير.. أمطار ورياح شديدة السرعة على عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهين بخصوص تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات منطقة عسير اليوم السبت؛ حيث أصدر المركز إنذارين للمنطقة الأول باللون الأحمر والآخر باللون البرتقالي.
وتفصيلًا، قال المركز إن محافظات: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل) يُتوقع أن تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية بداية من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 اليوم السبت.
وفي التنبيه الآخر، أضاف "الأرصاد" أن محافظتي البرك والقحمة يُتوقع أن تشهد أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية بداية من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 اليوم السبت.