"تعليم نجران" تستقبل أكثر من 182700 طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، أكثر من 182700 طالب وطالبة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
وأكَّد مدير عام التعليم بالمنطقة منصور بن عبدالله آل شريم؛ ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاق الدراسة بكل جدٍ ومثابرة، مشيراً إلى أهمية التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية؛ لضمان بداية جادّة وفصل دراسي موفق وحافل بالإنجازات والنجاحات.