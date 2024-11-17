"تعليم نجران" تستقبل أكثر من 182700 طالب وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، أكثر من 182700 طالب وطالبة، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.