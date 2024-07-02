دي إم إس تبرم شراكة مع Pinterest للاضطلاع بدور ممثل المبيعات في الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ومن جانبه، قال مات هوغل، نائب رئيس قسم المبيعات العالمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في Pinterest: "ستسمح شراكتنا مع ’دي إم إس‘ (DMS) بتمكين المعلنين في جميع أنحاء المنطقة من الوصول لأول مرة إلى الملايين من مستخدمي Pinterest. ونحن نعمل على تحويل المنصة إلى الوجهة المطلقة والأمثل للتسوق، بما يتيح للأفراد تحويل أفكارهم إلى حقيقة، بطريقة أسهل من أي وقت مضى. كما نتطلع إلى ربط العلامات التجارية بقاعدة مستخدمينا النشطين وتمكينها من تزويد الجماهير بالأفكار والمنتجات التي يبحثون عنها."

*بحسب البيانات الداخلية لتطبيق Pinterest، إحصاءات التحليل العالمي، الربع الأول من عام 2024.