محافظ محايل: يوم التأسيس مناسبة للاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العريقة

وقال "القرقاح": يهل علينا هذا اليوم كمواطنين ونحن نستقبله بفخر كبير وسرور بالغ ونعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العريقة، ونؤكد الارتباط الوثيق بقادتنا منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، وتمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م).