"ملكية الرياض" تعلن انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي وتستعد للقرعة الإلكترونية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري، والتي بدأت في 8 نوفمبر 2025م، وذلك تمهيدًا للمرحلة المقبلة من إجراءات التخصيص.