"شؤون الحرمين" تخصص 6 مصليات لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

تُعنى الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على توفير مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ذوي الإعاقة المسجد الحرام، فخصصت 6 مصليات لذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد.
وخصصت الهيئة للرجال من ذوي الدور الأول مقابل بوابة 91 والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم68 بالدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، وخصصت للنساء من ذوي الإعاقة باب 88 الدور الأرضي باب 88 الدور الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف .
وحرص الهيئة على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، وضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، كما وفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.