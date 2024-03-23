"شؤون الحرمين" تخصص 6 مصليات لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

‏وخصصت الهيئة للرجال من ذوي الدور الأول مقابل بوابة 91 والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم68 بالدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، وخصصت للنساء من ذوي الإعاقة باب 88 الدور الأرضي باب 88 الدور الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف .