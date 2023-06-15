وزير الدفاع يرعى حفل تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، حفل تخريج طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، لبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة الـ(49)، وبرنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة الـ(14) للعام 1444هـ، وذلك بمقر الكلية بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.
وفور وصوله مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك، شاهد وزيرِ الدفاع عرضًا مرئيًا للكلية، اُستعرِضَت فيه البرامج الأكاديمية والأنشطة والفعاليّات، وسير تقدم خطط التطوير للكلية.
وتضمَّن العرض كلمة لقائد الكلية، أكد فيها أنه تم تصميم هذه البرامج لتلبي الاحتياجات الدفاعية والأمنية، من خلال منهجية تتمثل في تقييم القدرات بالمشاركة مع أصحاب العلاقة، وسد الفجوات المعرفية في منظومة متكاملة؛ لتشكِّل اليوم بيئة تعليمية تعزز مهارات التفكير، وتطور الاستراتيجيات والعمل المشترك، بما ينعكس على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع.
وأشار خلال كلمته إلى أن حفل التخريج لهذا العام ضمَّ طلبةً من الدول الشقيقة والصديقة من 19 دولة.
بعد ذلك، أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم وزير الدفاع هدية تذكارية بهذه المناسبة من قائد الكلية.
وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين، ثم عُزِفَ السلام الملكي.
حضر الحفل، قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعددٌ من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة.