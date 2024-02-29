الحياد وملف الأسرى.. كيف أصبحت السعودية المرشح الأكبر لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا؟

وكان زيلينسكي قد تحدّث في تغريدة سابقة على منصة "إكس" لدى وصوله إلى الرياض، عن حوار منتظم مع سمو ولي العهد، حول صيغة السلام وعودة أسرى الحرب والمُبعدين. وأضاف: "لقد ساهمت قيادة المملكة بالفعل في إطلاق سراح أبناء شعبنا. وأنا على ثقة بأن هذا الاجتماع سوف يُسفر أيضًا عن نتائج..".