32,343 أسرة سعودية استفادت من "سكني" خلال الربع الأول لـ 2024

كشف برنامج سكني عن استفادة 32,343 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل استفادة 27,994 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 25,391 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.