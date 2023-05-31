تكريم "سما بنت فيصل" والمشرف على ديوانية الحسين خلال المؤتمر العربي للرواد

وتمّ خلال المؤتمر العاشر للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، تكريم الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود، بمنحها القلادة الكشفية العربية، وكذلك تم تكريم المشرف العام على ديوانية آل حسين التاريخية، المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين، بوسام الاتحاد العربي، كما تم تكريم عدد من رواد الكشافة السعودية، بحضور البروفيسور عبدالله الفهد نائب رئيس الكشافة العربية السعودية، والقائد علي العلي مدير لجنة الإعلام بالرابطة العربية للكشافة، وجميع رؤساء روابط الكشافة العرب والقادة.