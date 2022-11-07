"ابن دليلة": الوصول لمليون متطوع من أهم مستهدفات القطاع غير الربحي بحلول 2030م

وقال إنه على ضوء ذلك شرعت وزارة الموارد البشرية في مواكبة تلك الرؤية، وتحقيقها حسب الخطة الزمنية المعتمدة. وكان من أهم المعوقات التي تحدُّ من دور القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات المنوطة به: السلوك التنظيمي المتبع في المنظمات، الذي نتج منه محدودية إسهام القطاع غير الربحي؛ فآلية العمل البيروقراطية المتبعة تقف عائقًا أمام العمل التنموي والتقدم لتلك القطاعات الاجتماعية؛ ما دعا وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل سابقًا) إلى العمل على بناء نُظم ومعايير لتحويل تلك البيروقراطية الجامدة إلى ديمقراطية تشاركية ذات طابع مؤسسي ومحوكم، تحقق من خلالها الشفافية والعدالة والنزاهة والرقابة الذاتية، والحفاظ على الأموال، والإفصاح والمساءلة.