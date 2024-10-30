بالصور.. "الكهرباء" تتفاعل مع "سبق" وتزيل عموديْ كهرباء عن طريق حي التأهيل بشقراء

تفاعلت شركة الكهرباء مع تواصل "سبق" بشأن معاناة حي التأهيل الجديد بشقراء، من وجود عموديْ كهرباء في وسط الطريق الذي يربط الحي بطريق شقراء الدوادمي، وقامت الشركة صباح أمس بإزالتهما عن الطريق.
وفي التفاصيل، نقلت "سبق" معاناة أهالي حي التأهيل الجديد من وجود عموديْ كهرباء في وسط أحد الطرق في حي التأهيل الجديد في محافظة شقراء، وبالتحديد في الطريق الذي يربط حي التأهيل الجديد بطريق شقراء الدوادمي؛ مما تسبب في عدم سفلتته كون العمودين يقعان وسط الطريق.
وتجاوبت الشركة -في حينه- مع تواصل "سبق" موضحة أنه تم اعتماد دراسة لإزاحة العمود، ويجري العمل على التنفيذ خلال الفترة القادمة؛ لافتة إلى أنه تم تأمين الموقع بالحواجز للحفاظ على السلامة العامة لحين تنفيذ العمل بالكامل.
وعبّرت "السعودية للكهرباء" عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة؛ داعية مشتركيها إلى الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.
وفي صباح الأمس قامت الشركة بإزالة العمودين عن الطريق وفاء بوعدها، ووثّقت "سبق" أعمال فِرَق الصيانة من الميدان.
وثمّنت لـ"سبق" الدور الكبير الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف، وخدمة المواطنين ونقل معاناتهم.