بالصور.. "الكهرباء" تتفاعل مع "سبق" وتزيل عموديْ كهرباء عن طريق حي التأهيل بشقراء

وفي التفاصيل، نقلت "سبق" معاناة أهالي حي التأهيل الجديد من وجود عموديْ كهرباء في وسط أحد الطرق في حي التأهيل الجديد في محافظة شقراء، وبالتحديد في الطريق الذي يربط حي التأهيل الجديد بطريق شقراء الدوادمي؛ مما تسبب في عدم سفلتته كون العمودين يقعان وسط الطريق.