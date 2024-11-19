بلدية غميقة بالليث تكتفي بسفلتة 2 من أصل 25 كم من طريق العين الحارة ومناشدة بتكملته

بالرغم من تفاعل بلدية غميقة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مع مناشدات السكان حول سفلتة طريق العين الحارة بالليث قبل نحو شهر؛ إلا أنها اكتفت بسفلتة 2 كيلومتر من أصل 25 كيلومترًا لطريق العين الحارة الذي يسلكه الكثير من زوار المياه الكبريتية للاستطباب بمياهها، إلى جانب أنه يربط بين محافظة الليث والقرى الواقعة شرقي المحافظة.