بلدية غميقة بالليث تكتفي بسفلتة 2 من أصل 25 كم من طريق العين الحارة ومناشدة بتكملته

بالرغم من تفاعل بلدية غميقة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مع مناشدات السكان حول سفلتة طريق العين الحارة بالليث قبل نحو شهر؛ إلا أنها اكتفت بسفلتة 2 كيلومتر من أصل 25 كيلومترًا لطريق العين الحارة الذي يسلكه الكثير من زوار المياه الكبريتية للاستطباب بمياهها، إلى جانب أنه يربط بين محافظة الليث والقرى الواقعة شرقي المحافظة.
واكتفت البلدية بسفلتة 2 كيلومتر فقط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان، الذين طالبوا بإعادة الطبقة الأسفلتية للطريق الذي يبلغ طوله نحو 25 كيلومترًا، مؤكدين أنه تسبّب في إلحاق الأضرار بمركباتهم على مدى الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر "سبق": فإن الطريق يقبع تحت رحمة جهتين هما: الشؤون البلدية، ووزارة النقل، وسط مطالبات من السكان بإعادة صيانة الطرق والسفلتة على وجه السرعة، لافتين إلى أهميته البالغة لكونه يربط القرى والهجر بمحافظة الليث، فضلًا عن ربطه بالمياه الكبريتية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج المنطقة للاستطباب بمياه الحارة.