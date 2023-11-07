الملك يترأس جلسة "الوزراء".. 14 قرارًا وتأكيد يتجدد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي إلى جانب الشعب الفلسطيني

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيدًا في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عُقِدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلًا مستدامًا ومزدهرًا، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.