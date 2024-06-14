الهيئة السعودية للمياه تعلن عن ضخ ما يقارب مليار لتر من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التروية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن ضخ ما يقارب مليار لتر من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم التروية، في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد لضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم الحج.
وتواصل «الهيئة» جهودها بتسخير كافة قدراتها وإمكاناتها وجهودها في الحج، وتستعد لمواكبة الاحتياج المائي ليوم عرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق، بعدما أعلنت جاهزيتها برفع الإمداد إلى مستويات قياسية عن العام الماضي.
حيث تواصل قطاعات منظومة المياه جهودها لضمان وموثوقية الإمداد على مدار الساعة وبشكل مستمر عبر فرقها وطواقمها وإمكاناتها في المشاعر المقدسة.