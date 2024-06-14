الهيئة السعودية للمياه تعلن عن ضخ ما يقارب مليار لتر من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التروية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن ضخ ما يقارب مليار لتر من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال يوم التروية، في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد لضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم الحج.