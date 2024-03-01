وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 للشعب الأوكراني

ويرافق الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وفريق من المركز، وهي ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طنًا.