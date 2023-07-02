"ضيوف برنامج خادم الحرمين" يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

واطلع الضيوف خلال زيارتهم على جهود المملكة الكبيرة والعناية الفائقة بالقرآن الكريم عبر أكبر مطبعة عالمية تخدم كتاب الله، كما استمعوا لشرح وافٍ عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، حتى توزيعه على المسلمين في كافة بقاع الأرض، حيث شاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن آلية طباعة المصحف وكيفية المراجعة والتدقيق.