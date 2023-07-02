"ضيوف برنامج خادم الحرمين" يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة اليوم الأحد، والبالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجةً من البرنامج العام يمثلون 92 دولة، ضمن الجولات الثقافية التي أعدّتها أمانة البرنامج بالمدينة المنورة .
واطلع الضيوف خلال زيارتهم على جهود المملكة الكبيرة والعناية الفائقة بالقرآن الكريم عبر أكبر مطبعة عالمية تخدم كتاب الله، كما استمعوا لشرح وافٍ عن كيفية طباعة المصحف الشريف وترجمته، حتى توزيعه على المسلمين في كافة بقاع الأرض، حيث شاهدوا المراحل التي تمر بها طباعة المصحف وترجمات معانيه، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن آلية طباعة المصحف وكيفية المراجعة والتدقيق.
وأثنى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج على القفزة الكبيرة التي حققها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال الثلاث سنوات الماضية في سقف الإنتاج من 8 ملايين سنوياً إلى 20 مليوناً توزّع سنوياً بفضل الدعم والتوجيهات التي حظي بها المجمع من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أن ذلك سيخدم ملايين المسلمين بالعالم الذي يعتقدون أن طبعات المجمع هي الأجود على مستوى العالم.
وقدم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه، وأعرب الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على ما تقوم به المملكة لخدمة كتاب الله.