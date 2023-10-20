"باجري" يقف على مدى فاعلية وجاهزية سدود جدة لمواجهة الحالات المطرية

رافقه في الجولة مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غالب بن يحيي الحامضي، ومدير التشغيل والصيانة بالفرع المهندس إدريس القرني. وأوضح المهندس غالب الحامضي، أن سدود الحماية بمحافظة جدة تبلغ 15 سدًا، يتم تشغيلها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن استدامتها، وهي سدود تخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فِرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة؛ لسدود الحماية.