الأمير حسام بن سعود يوجّه بتكثيف الجهود لسرعة إخماد "حريق عقبة الباحة" وكشف مسبباته

تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحريق الذي نشب في أحد الجبال المحاذية لطريق عقبة الباحة، حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي أسهمت الرياح النشطة في سرعة انتشاره دون وجود إصابات ولله الحمد.