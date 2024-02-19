في يوم التأسيس.. زوّار "إثراء" على موعد لحضور 38 فعالية منوعة

أعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، سلسلة من البرامج والفعاليات الخاصة في يوم التأسيس؛ لإحياء المناسبة الوطنية عبر تنوّع الأنشطة التفاعلية الحيّة، من منطلق دوره المتمثل في دعم القطاع الثقافي عبر تفعيل المناسبات الوطنية وإبراز هويتها بطابع الأصالة وعمق المعنى؛ لتغدو إرثًا وطنيًا بين الأجيال.
وسيقدم المركز لمحة استثنائية، ينتقل من خلالها الزوّار لمشاهدة رحلة تأخذهم إلى البدايات، حيث أرسى الأجداد، منذ ثلاثة قرون قواعد المجد في ربى نجد وبنوا أركان دولة ظل يصدح صداها إلى يومنا هذا.
وضمن أبرز الفعاليات التي ستُقام فعالية "وتر الوطن"، المتمثلة في سرد رحلة الموسيقى السعودية عبر الزمن والتي تربط بين الماضي والحاضر لتقتفي الإرث العريق للموسيقى الوطنية والكلمات التراثية، إذ تحمل طابعاً جغرافياً يستند إلى عادات وتقاليد كل منطقة من مناطق المملكة، وبرنامج "نقوش سعودية" الذي يتخذ نهجًا مشوقًا إذ يمنح للزوّار التعرف على تصاميم ونمط عمارة أسواق الدرعية التقليدية بطريقة حديثة وفريدة مع تعلم أساليب إنتاج الألوان الطبيعية واستعمالها، كما يتضمن البرنامج صنع وتلوين نماذج مصنوعة من الفخار الطبيعي.
ولما لمدينة الدرعية من إرث تاريخي عريق ارتبط بيوم التأسيس، سيمنح مركز إثراء فرصة ثرية للحضور لمشاهدة برنامج "حكايات الدرعية"، إذ يقدم البرنامج تجربة رواية قصص مشوّقة وتعليمية ينتقل فيها المشاركون عبر الزمن لاستكشاف التاريخ النابض بالحياة للدرعية في السعودية، وسينطلق المشاركون في رحلة لاكتشاف المواقع التاريخية في الدرعية بما في ذلك مقاطعة الطريف، وقصر سلوى، وسوق الدرعية، وقصر سعد بن سعود ومتنزه البجيري التراثي، لينغمسوا في التراث الثقافي الغني لهذه المنطقة.
وتتوالى الفعاليات المتنوعة التي تحمل طابعاً ثقافياً أبرزها: دُمية الحصان، ورود المملكة، مفاجأة السوق، سوق المتحف، سوق الأقمشة، وسم الدرعية وتصاحبها أنشطة أخرى تقام في حدائق إثراء منها الألعاب الكبيرة، المملكة الكهربائية، الأعلام الحريرية، الكنوز العلمية للفخار، وزائر من المستقبل، إلى جانب أنشطة متعددة تتيح للحضور فرصة التعرُّف على تاريخ المملكة وسرده بطرق متعددة عبر العروض الأدائية المخصصة للعائلات.
وسيحضر بين جملة الفعاليات عديدٌ من التحديات والألغاز الشعبية حيث ستقدم مكتبة إثراء فعالية "من الفّن إلى الحواس" والتي تتخللها حكايات من العصور القديمة حيث تضم فنون الأكلات الشعبية والأدوات الموسيقية القديمة وصولًا إلى الملابس التراثية، فيما سيتمكن محبو التحديات من خوض غمار التحدي عبر فعالية بعنوان "تحدّي الألعاب الشعبية"، التي تكشف عن حصيلة الأمثال التي تختزن بذاكرة المشاركين.
وكعادة المركز في نثر البهجة والفرحة بين الزوّار، سيكون الزوّار على موعد مع العرضة النجدية التي تنقل الحضارة النجدية بصورة فريدة من خلال عرض تفاعلي.
واستكمالاً للاحتفالات يُرحب معرض الطاقة في إثراء بزوّاره عبر عدة فعاليات منها: برقية المملكة، منسوجاتنا التراثية، الدنانة، قوة الحواس، والصقارة في المملكة العربية السعودية، علاوةً على عديدٍ من الأنشطة والبرامج التي تناسب كافة الفئات العمرية والتي تسرد تاريخ تأسيس المملكة بمسارات متعددة.