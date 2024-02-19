في يوم التأسيس.. زوّار "إثراء" على موعد لحضور 38 فعالية منوعة

وتتوالى الفعاليات المتنوعة التي تحمل طابعاً ثقافياً أبرزها: دُمية الحصان، ورود المملكة، مفاجأة السوق، سوق المتحف، سوق الأقمشة، وسم الدرعية وتصاحبها أنشطة أخرى تقام في حدائق إثراء منها الألعاب الكبيرة، المملكة الكهربائية، الأعلام الحريرية، الكنوز العلمية للفخار، وزائر من المستقبل، إلى جانب أنشطة متعددة تتيح للحضور فرصة التعرُّف على تاريخ المملكة وسرده بطرق متعددة عبر العروض الأدائية المخصصة للعائلات.