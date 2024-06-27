تلبية للطلب المتزايد.. المساحات اللوجستية المخصصة في المدن الصناعية تتجاوز 4.8 ملايين م2

وتتولى "مدن" تطوير والإشراف على عدد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء"حفظه الله" في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.