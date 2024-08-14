"العبدالجبار": حجم التمويل بمنتج الامتياز التجاري بالمملكة بلغ 140 مليون ريال بنهاية 2023

كشف فارس العبدالجبار، المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، عن أن حجم التمويل في منتج الامتياز التجاري، بلغ 140 مليون ريال بنهاية 2023؛ حيث استفاد منه نحو 150 منشأة.
وشدد العبدالجبار، على أن البنك يحرص على وضع معايير مناسبة لرواد الأعمال؛ مؤكدا أن سوق التمويل يتطلب التحديث على الدوام؛ لافتًا إلى أن قطاع التمويل بات أكثر تخصصًا من خلال بروز شركات جديدة متخصصة بالتقنية المالية، بالإضافة لذلك فإن البنوك التجارية تقوم بطرح منتجات تمويلية.
وأوضح خلال ورشة الجلسة الحوارية بعنوان "البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري" ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مساء أمس (الثلاثاء)؛ أن البنك يمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا في مجال التمويل؛ منها 20 عامًا في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابتكار حزم تدريبية خاصة لرواد الأعمال.
ولفت إلى أن المنتجات التي يقدّمها البنك تنقسم إلى قسمين أولهما صناعة رواد الأعمال لبناء خطة عمل واضحة، والثاني القسم التمويلي الذي يضم كل البرامج التمويلية؛ مبينًا أن البرامج التدريبية تحرص على وضع التمويل المناسب لمساعدة رواد الأعمال على الاستفادة منها، عبر اشتراطات واضحة ومتوافقة مع الاحتياجات.
وفيما يخص مستقبل الامتياز التجاري الواعد بالسوق المحلية؛ أكد "العبدالجبار" أن البنك يعمل على رفع الوعي لرواد الأعمال بالتوجه للامتياز التجاري؛ نظرًا للجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال من جهة والاقتصاد الوطني بشكل كامل من جهة أخرى؛ مضيفًا أن الآمال كبيرة لزيادة العلامات التجارية في الامتياز التجاري إلى 1000 علامة تجارية وطنية عوضًا عن 500 حاليًا، وكذلك تصدير العلامات التجارية للأسواق الخارجية.