"العبدالجبار": حجم التمويل بمنتج الامتياز التجاري بالمملكة بلغ 140 مليون ريال بنهاية 2023

وأوضح خلال ورشة الجلسة الحوارية بعنوان "البرامج والمنتجات المقدمة لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري" ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مساء أمس (الثلاثاء)؛ أن البنك يمتلك خبرة تمتد إلى 50 عامًا في مجال التمويل؛ منها 20 عامًا في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وابتكار حزم تدريبية خاصة لرواد الأعمال.