بتقنية الواقع الافتراضي.. زوار "كتاب الرياض" يعايشون تجربة زيارة المدينة المنورة على عهد الرسول

وتجربة المعايشة مصممة على شكل رحلة جوية فردية، يشاهد خلالها الزائر المدينة المنورة من الجو، ثم يهبط إلى مستوى السائر على الأرض، ويتجول على أهم معالم المدينة، فيدخل بستان أبي طلحة الأنصاري الذي تصدق به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء بئره، كما يدخل الزائر إلى نموذج معماري يحاكي تصميم المسجد النبوي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل إلى حجرة النبي وزجته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، ويشاهدها من الداخل، ويرى مكوناتها طبقًا لما ورد ذكره في السنة.