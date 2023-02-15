"هيئة النقل" توقّع عقود أكبر مشروع للنقل بالحافلات بين مدن المملكة

جدير بالذكر أن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من (1%) اليوم، والوصول إلى (15%) في حلول العام 2030، كما سيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية، والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها، وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى (25%).