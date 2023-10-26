طيران ناس يطلق رحلات يومية مباشرة بين الرياض والبحرين اعتباراً من 15 نوفمبر بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.