"التميمي" يلتقي رواد الأعمال في قطاع الفضاء لاستعراض التحديات وفرص الاستثمار

يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تقدمها الهيئة لدعم رواد الأعمال في القطاع، حيث أطلقت تحالف دعم ريادة أعمال الفضاء الذي أسهم في توحيد جهود الجهات الداعمة في ريادة الأعمال على مستوى المملكة مما يؤدي إلى رفع نضج الشركات الناشئة في القطاع، وتسريع إطلاق منتجاتها، ويمكن رواد الأعمال التفاعل مع شبكات المستثمرين والخبراء في القطاع.