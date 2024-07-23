"التميمي" يلتقي رواد الأعمال في قطاع الفضاء لاستعراض التحديات وفرص الاستثمار

التقى محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، رواد الأعمال في قطاع الفضاء، سعيًا لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية البنية التحتية للقطاع وتمكينها، بالإضافة إلى تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وناقش اللقاء أبرز المستجدات والتطورات في القطاع، إلى جانب استعراض الجهود المحلية المتكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة، والتحديات الحالية وحلولها، مع طرق استثمار الفرص المتاحة بما يخدم مستقبل القطاع في المملكة، ويعزز الريادة العالمية.
يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تقدمها الهيئة لدعم رواد الأعمال في القطاع، حيث أطلقت تحالف دعم ريادة أعمال الفضاء الذي أسهم في توحيد جهود الجهات الداعمة في ريادة الأعمال على مستوى المملكة مما يؤدي إلى رفع نضج الشركات الناشئة في القطاع، وتسريع إطلاق منتجاتها، ويمكن رواد الأعمال التفاعل مع شبكات المستثمرين والخبراء في القطاع.