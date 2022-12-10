"مهرجان الإبل": مستعدون للتقلبات الجوية التي تشهدها الصياهد

أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، استعدادها التام لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأكد رئيس لجنة المشاريع ماجد بن يوسف، أن إدارة المهرجان اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية حول ذلك؛ مشيرًا إلى استنفار فِرَق العمل والمعدات المشاركة لتفعيل الخطة المُعَدة سلفًا؛ حيث تم توزيع المهام والمعدات، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار على الفور؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق الميدانية من عمال ومشرفين تعمل على مدار الساعة؛ بهدف معالجة أي أعطال تحدث أو انجرافات وهبوطات في الشوارع الرئيسية داخل المهرجان وخارجه؛ حيث تتم صيانتها بشكل مباشر.
ونوّه باتخاذ العديد من التدابير لمواجهة أي طارئ حيث تم إنشاء منصات العرض بهذه النسخة؛ بحيث تكون بميل معين يمنع تجمع مياه الأمطار وتسريبها؛ مما يضيف تجربة آمنة وممتعة للزوار، كما تمت حماية جميع الألواح الكهربائية لأكثر من 1700 مجمع سكني (بركس) وأي مصدر للطاقة الكهربائية وعزلها؛ لتجنب أي تماسّ كهربائي لا قدر الله.