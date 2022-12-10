"مهرجان الإبل": مستعدون للتقلبات الجوية التي تشهدها الصياهد

وأكد رئيس لجنة المشاريع ماجد بن يوسف، أن إدارة المهرجان اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول؛ بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية حول ذلك؛ مشيرًا إلى استنفار فِرَق العمل والمعدات المشاركة لتفعيل الخطة المُعَدة سلفًا؛ حيث تم توزيع المهام والمعدات، للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار على الفور؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق الميدانية من عمال ومشرفين تعمل على مدار الساعة؛ بهدف معالجة أي أعطال تحدث أو انجرافات وهبوطات في الشوارع الرئيسية داخل المهرجان وخارجه؛ حيث تتم صيانتها بشكل مباشر.